Cerca di uccidere un poliziotto di 22 anni a Milano bloccato con un colpo di pistola
Un giovane poliziotto di 22 anni è stato aggredito a Milano durante un intervento. L’individuo, armato di un taglierino, aveva minacciato e tentato di ferire gli agenti, ignorando le richieste di deporre l’arma. L’aggressione si è tradotta in un attacco improvviso con fendenti, parzialmente bloccati da un collega. L’intera vicenda è sotto indagine per chiarire le circostanze e le responsabilità dell’accaduto.
Le minacce con il taglierino e le richieste (inascoltate) di posare la lama. Poi l'assalto improvviso e i fendenti, in parte smorzati da un collega. Infine lo sparo.Attimi di terrore in un palazzo al civico 22 di via Cascina Barocco a Milano (zona Bisceglie), dove un uomo armato di taglierino ha.
