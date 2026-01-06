Cerca di uccidere un poliziotto di 22 anni a Milano bloccato con un colpo di pistola

Un giovane poliziotto di 22 anni è stato aggredito a Milano durante un intervento. L’individuo, armato di un taglierino, aveva minacciato e tentato di ferire gli agenti, ignorando le richieste di deporre l’arma. L’aggressione si è tradotta in un attacco improvviso con fendenti, parzialmente bloccati da un collega. L’intera vicenda è sotto indagine per chiarire le circostanze e le responsabilità dell’accaduto.

