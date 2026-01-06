Cerca di accoltellare un poliziotto a Milano bloccato con un colpo di pistola
A Milano, un episodio di violenza si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine. Un uomo, minacciando con un taglierino e ignorando le richieste di deporre l’arma, ha attaccato un agente. L’intervento di un collega ha impedito il peggio, sfiorando il confronto fisico e portando all’uso della pistola per bloccare l’aggressore. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di approfondimento.
Le minacce con il taglierino e le richieste (inascoltate) di posare la lama. Poi l’assalto improvviso e i fendenti, in parte smorzati da un collega. Infine lo sparo.Attimi di terrore in un appartamento di via Cascina Barocco a Milano (zona Bisceglie), dove un uomo armato di taglierino ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Insegue una donna armato di pistola d’ordinanza a Milano: arrestato poliziotto su un’auto con targhe rubate
Leggi anche: Cerca di accoltellare il compagno davanti ai carabinieri: fermata 47enne napoletana
Bologna, 34enne dipendente Trenitalia accoltellato a morte: si cerca autore omicidio - facebook.com facebook
Milano, cerca di difendere l’amico da una rapina e viene accoltellato: grave ragazzo di 15 anni milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.