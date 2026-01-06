Cerca di accoltellare un poliziotto a Milano bloccato con un colpo di pistola

A Milano, un episodio di violenza si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine. Un uomo, minacciando con un taglierino e ignorando le richieste di deporre l’arma, ha attaccato un agente. L’intervento di un collega ha impedito il peggio, sfiorando il confronto fisico e portando all’uso della pistola per bloccare l’aggressore. La dinamica dell’accaduto è ancora oggetto di approfondimento.

