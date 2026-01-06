Cerca di uccidere un poliziotto a Milano bloccato con un colpo di pistola

Un episodio di violenza si è verificato a Milano, dove un individuo ha cercato di aggredire un agente di polizia. Dopo aver minacciato con un taglierino e aver ignorato le richieste di deporre l’arma, ha improvvisamente attaccato, sferrando fendenti che sono stati parzialmente neutralizzati da un collega. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per sedare la situazione e garantire la sicurezza.

