Cerca di uccidere un poliziotto a Milano bloccato con un colpo di pistola
Un episodio di violenza si è verificato a Milano, dove un individuo ha cercato di aggredire un agente di polizia. Dopo aver minacciato con un taglierino e aver ignorato le richieste di deporre l’arma, ha improvvisamente attaccato, sferrando fendenti che sono stati parzialmente neutralizzati da un collega. L’episodio ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per sedare la situazione e garantire la sicurezza.
Le minacce con il taglierino e le richieste (inascoltate) di posare la lama. Poi l’assalto improvviso e i fendenti, in parte smorzati da un collega. Infine lo sparo.Attimi di terrore in un appartamento di via Cascina Barocco a Milano (zona Bisceglie), dove un uomo armato di taglierino ha. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
