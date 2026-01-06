Castiglione Olona Luigi e Franca Gassa trovati morti in casa | l’ipotesi del doppio malore

Nella giornata di domenica, in via Mameli a Castiglione Olona, si sono scoperti i corpi di Luigi e Franca Gassa, trovati senza vita in casa. Le autorità stanno valutando l’ipotesi di un doppio malore come possibile causa. La comunità locale si interroga sulle circostanze di questo grave episodio, ancora sotto approfondimento.

Castiglione Olona, 6 gennaio 2026 – Un'intera comunità si interroga su quanto accaduto nel pomeriggio di domenica in una villetta di via Mameli, in una tranquilla zona residenziale di Castiglione Olona. Luigi Gassa, 86 anni, e la moglie Franca, 81 anni, sono stati trovati senza vita all'interno della loro abitazione. A fare la drammatica scoperta è stato il figlio della coppia, che vive vicino ai genitori. Preoccupato dal fatto di non riuscire a mettersi in contatto con loro, si è recato nell'appartamento trovandosi di fronte alla tragedia. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorritori e i carabinieri del nucleo investigativo di Varese, insieme ai militari della compagnia di Saronno.

