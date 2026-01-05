Anziani coniugi trovati morti in casa dal figlio a Castiglione Olona è giallo

A Castiglione Olona, un figlio ha trovato i genitori, Luigi e Franca, rispettivamente 86 e 81 anni, deceduti nella loro abitazione. La vicenda, ancora al centro di indagini, ha suscitato attenzione per la natura del decesso e i motivi dietro questa tragedia. La comunità attende aggiornamenti ufficiali sulle cause e sulle circostanze che hanno portato a questa perdita.

