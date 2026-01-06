Casertana inarrestabile | blitz ad Altamura e terzo posto in classifica

La Casertana conferma il suo momento positivo, conquistando una vittoria importante ad Altamura e guadagnando il terzo posto in classifica. La squadra ha dimostrato solidità e determinazione, con reti decisive di Heinz e Bentivegna nel primo tempo. Un risultato che sottolinea la continuità delle prestazioni e l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione per le prossime sfide del campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Così come si era chiuso il 2025, anche nel 2026 la Casertana si è rivelata un rullo compressore sbancando Altamura con le reti sul finire del primo tempo di Heinz (terzo gol consecutivo) e Bentivegna (ottavo centro), entrambi sugli sviluppi di azione abbastanza confuse con i due calciatori dei Falchetti lesti ad avventarsi per primi sul pallone. Nella ripresa, nonostante il forcing dei pugliesi vicini per due volte a riaprire il match con l’ex Curcio (traversa nel finale), la squadra di Coppitelli ha tenuto in maniera egregia il campo portando a casa una vittoria che proietta i rossoblù al terzo posto in condominio con la Salernitana a quota 38. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Casertana inarrestabile: blitz ad Altamura e terzo posto in classifica Leggi anche: La Casertana batte l'Altamura e vola al terzo posto Leggi anche: Casertana, ripartenza senza tifosi: ad Altamura vietata la trasferta ai rossoblu Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. DIRETTA/ Casertana Altamura (risultato finale 3-1): autogol di Spina! (Serie C, oggi 25 agosto 2025) - Con la diretta Casertana Altamura oggi, lunedì 25 agosto 2025, tra i posticipi della prima giornata del girone C, avrà inizio il nuovo campionato di Serie C 2025- ilsussidiario.net Curcio-Casertana, c'è una frenata? Il Team Altamura si inserisce sul giocatore della Ternana - Sembrava tutto fatto per il grande ritorno in casa Casertana, perché, come avevamo anticipato proprio poco fa, c'era l'accordo di massima tra il club campano e Alessio Curcio, che dopo la stagione ... tuttomercatoweb.com Casertana-Team Altamura 3-1: gol e highlights - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it ENNESIMA VITTIMA SUL LAVORO....INARRESTABILE CASERTA. Venerdì pomeriggio è stato travolto da un muletto nel piazzale a Giugliano in Campania presso lo stabilimento di stoccaggio ecoballe in località Masseria del Re. A perdere la vita Nicola Garof - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.