La Casertana batte l' Altamura e vola al terzo posto
La Casertana conquista una vittoria importante contro l’Altamura, giocando in trasferta e centrando il risultato con un 2-0. Le reti di Heinz e Bentivegna nel primo tempo hanno permesso ai falchetti di salire al terzo posto nella classifica. La squadra mostra solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in campionato e proseguendo il percorso di crescita.
La Casertana sbanca il D’Angelo di Altamura e vola al terzo posto. I falchetti si impongono per due reti a zero con le marcature di Heinz e Bentivegna nel finale di primo tempo.I ragazzi di mister Coppitelli sono bravi ad attendere il momento giusto per colpire. Inizio pimpante dei padroni di. 🔗 Leggi su Casertanews.it
