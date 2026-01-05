La Casertana batte l' Altamura e vola al terzo posto

La Casertana conquista una vittoria importante contro l’Altamura, giocando in trasferta e centrando il risultato con un 2-0. Le reti di Heinz e Bentivegna nel primo tempo hanno permesso ai falchetti di salire al terzo posto nella classifica. La squadra mostra solidità e determinazione, consolidando la propria posizione in campionato e proseguendo il percorso di crescita.

