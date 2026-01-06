Carpena il presepe meccanico chiude la quarta edizione | tanta solidarietà per la onlus della famiglia Cappelletti

Si è conclusa la quarta edizione del presepe meccanico di Carpena, un evento che ogni anno richiama numerosi visitatori. Quest’anno, l’evento ha anche raccolto solidarietà a favore della onlus della famiglia Cappelletti. Circa un centinaio di bambini hanno assistito all’arrivo della Befana, contribuendo a mantenere viva questa tradizione che unisce tradizione, comunità e solidarietà.

Si è chiusa davanti a un centinaio di bambini festanti, accorsi per salutare l’arrivo della Befana, la quarta edizione del presepe meccanico di Carpena. Nonostante l'intensa nevicata, le famiglie hanno ancora una volta confermato il forte legame della comunità con questa iniziativa natalizia. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Leggi anche: Si accendono le luci del presepe meccanico di Carpena: tradizione, creatività e solidarietà Leggi anche: A Carpena torna il presepe meccanico con fine solidale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Aspettando la Befana, sono già oltre 600 le persone che hanno visitato il presepe solidale di Carpena; La famiglia Gualtieri visita il presepe di Carpena: l'apprezzamento dei maestri artigiani; Aspettando la Befana sono già oltre 600 le persone che hanno visitato il presepe solidale di Carpena. La famiglia Gualtieri visita il presepe di Carpena: l'apprezzamento dei maestri artigiani - Marco e Caterina Gualtieri, maestri presepisti apprezzati in tutta Italia per le loro opere meccaniche, accompagnati dalla mamma, si ... forlitoday.it

IL PRESEPE DEI PRESEPI, ovvero il Monumento Funebre di Luffo Numai in San Pellegrino. Questa mattina, sabato 20 dicembre, ultima visita guidata con la profonda illustrazione del professore Marco Vallicelli, che ringraziamo. E così anche quest'anno abbi - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.