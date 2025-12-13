Si accendono le luci del presepe meccanico di Carpena | tradizione creatività e solidarietà

Sabato nel quartiere Carpena si è acceso il presepe meccanico, un appuntamento che unisce tradizione, creatività e solidarietà. L’evento, ormai consolidato nel calendario natalizio, ha visto il taglio del nastro in un pomeriggio di festa, attirando residenti e visitatori desiderosi di vivere l’atmosfera magica delle festività.

Pomeriggio di festa sabato nel quartiere Carpena per il tradizionale appuntamento con il taglio del nastro del presepe meccanico, ormai diventato un punto di riferimento del periodo natalizio. Alla cerimonia inaugurale erano presenti il sindaco Gian Luca Zattini e il vicesindaco Vincenzo. Forlitoday.it

