A Carpena torna il presepe meccanico con fine solidale
Per il quarto anno consecutivo si accendono le luci del presepe meccanico di Carpena, realizzato interamente a mano da due amici abitanti nel quartiere: Zannetti Matteo e Denis Fantuzzi. I due realizzatori durante tutto l'anno studiano e progettano nuove meccanizzazioni da esporre durante il. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
