Capotreno ucciso la scoperta su Jalenic Marin | chi è il killer di Alessandro Ambrosio e perché è già conosciuto

Nella notte del 5 gennaio, la stazione centrale di Bologna è stata teatro di un episodio grave: l’uccisione del capotreno Alessandro Ambrosio. Le indagini hanno portato alla luce l’identità di Jalenic Marin, già noto alle forze dell’ordine. Questo articolo analizzerà i dettagli del fatto, le motivazioni e il profilo del presunto killer, offrendo un quadro chiaro e accurato di quanto accaduto.

