Capotreno ucciso la scoperta su Jalenic Marin | chi è il killer di Alessandro Ambrosio e perché è già conosciuto
Nella notte del 5 gennaio, la stazione centrale di Bologna è stata teatro di un episodio grave: l’uccisione del capotreno Alessandro Ambrosio. Le indagini hanno portato alla luce l’identità di Jalenic Marin, già noto alle forze dell’ordine. Questo articolo analizzerà i dettagli del fatto, le motivazioni e il profilo del presunto killer, offrendo un quadro chiaro e accurato di quanto accaduto.
La sera del 5 gennaio si è chiusa con un silenzio irreale attorno alla stazione centrale di Bologna, uno di quei silenzi che arrivano solo dopo un evento violento e improvviso. Erano circa le 18:30 quando, in un vialetto che conduce al parcheggio riservato ai dipendenti, a ridosso del piazzale Ovest, un uomo è stato colpito a morte con una coltellata all’addome. Un luogo di passaggio, apparentemente anonimo, trasformato in pochi istanti nel teatro di un delitto che ha scosso il mondo ferroviario e la città intera. La vittima è Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni residente ad Anzola dell’Emilia, nel Bolognese. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
E’ caccia al killer del capotreno ucciso a Bologna: si cerca Jelenic Marin.
Ultim'ora Un capotreno di 34 anni è stato ucciso a coltellate nei pressi della stazione di Bologna - facebook.com facebook
Bologna, ucciso un capotreno nei pressi della stazione, caccia al presunto assassino. di Andrea Salvati x.com
