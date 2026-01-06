Alessandro Ambrosio il capotreno ucciso a 34 anni | il killer è Jelenic Marin Il 36enne è in fuga ha precedenti

Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato trovato morto il 5 gennaio in un parcheggio della stazione di Bologna. Il presunto colpevole, Jelenic Marin, di 36 anni, è attualmente in fuga e ha precedenti penali. La vicenda si inserisce in un contesto di indagini in corso da parte delle autorità per chiarire le modalità e i motivi del tragico episodio.

Chi era Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso in stazione a Bologna, "Uomo gentile" - alle spalle a coltellate, nonostante l'intervento del 118 è deceduto poco dopo. msn.com

Identificato il killer del capotreno Alessandro Ambrosio, ucciso a coltellate alla stazione di Bologna - L'uomo che lo avrebbe ucciso nel parcheggio è ricercato: si tratta di Jelenic Marin, 36 anni, ed ha precedenti ... tg.la7.it

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato trovato morto poco prima delle 19, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riser - facebook.com facebook

#Bologna Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato ucciso a coltellate nei pressi del parcheggio della stazione. Forse una rapina finita male. Ricercato un uomo un croato con precedenti specifici. Acquisite le immagini delle telecamere d x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.