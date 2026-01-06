Capotreno ucciso a coltellate in zona stazione a Bologna | è caccia all' uomo

Nella zona della stazione di Bologna, un capotreno è stato trovato vittima di un'aggressione mortale con ferite da arma da taglio. Il corpo è stato rinvenuto in un’area riservata ai dipendenti, non accessibile ai viaggiatori. Le autorità stanno conducendo indagini per identificare l’autore e chiarire i motivi dell’accaduto. La situazione resta sotto monitoraggio mentre si cerca di fare luce su quanto accaduto.

Il corpo è stato trovato in un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Inquirenti in caccia di uno straniero con precedenti: "Potrebbe essere scappato su un altro treno".

