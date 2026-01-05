Un uomo di 34 anni, capotreno, è stato rinvenuto senza vita nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, lunedì sera prima delle 19. La polizia sta conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso, che si sospetta possa essere stato causato da ferite da taglio. L’area è stata sequestrata per gli accertamenti.

È stato trovato morto nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna, poco prima delle 19 di lunedì. La vittima è un capotreno di Trenitalia di 34 anni e sarebbe stato ucciso a coltellate, secondo quanto trapela. Sul posto sono intervenuti la polizia ferroviaria e la squadra mobile, con il medico legale, coordinati dal pm Michele Martorelli. Sono in corso anche rilievi scientifici. Si tratta di un’area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Saranno acquisite le immagini delle telecamere della zona. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Capotreno 34enne trovato morto in zona stazione a Bologna: “Ucciso a coltellate”

