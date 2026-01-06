Capotreno ucciso a coltellate a Bologna fermato un croato
Nella stazione di Bologna, un uomo di origini croate è stato fermato in relazione all'omicidio di un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. La vicenda ha suscitato attenzione e indagini sono in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.
AGI - Sarebbe un balordo di origini croate che si aggira nella stazione di Bologna l'uomo che ieri nel tardo pomeriggio ha ucciso a coltellate un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio. Il corpo senza vita del capotreno è stato trovato nei pressi del parcheggio riservato ai dipendenti del piazzale Ovest della stazione di Bologna. L'omicidio risalirebbe alle 19 circa. Il presunto assassino è stato individuato dagli agenti della squadra mobile, analizzando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. L'uomo è stato fermato. Videosorveglianza e ricerca dell'autore. 🔗 Leggi su Agi.it
