Bologna capotreno ucciso presso la stazione | si cerca un croato

Nella stazione di Bologna è stato trovato il corpo senza vita di un capotreno. Le indagini hanno portato all’identificazione di un uomo di origini croate, senza fissa dimora, con precedenti per abuso di sostanze e problemi di dipendenza. Le autorità continuano le verifiche per chiarire i motivi e le circostanze dell’evento.

Identificato l'assassino: straniero di origini croate, senza fissa dimora con precedenti tra abuso di alcol e droghe.

