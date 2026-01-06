Capotreno 34enne di Trenitalia ucciso a coltellate nella stazione di Bologna Individuato l' assassino

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato trovato morto nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. La polizia ha individuato l’autore dell’omicidio, avvenuto presumibilmente con un coltello. Le autorità stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto per chiarire i motivi e garantire la sicurezza nella zona.

Un capotreno di Trenitalia di 34 anni (Alessandro Ambrosio) è stato trovato morto, presumibilmente ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Si tratta di un'area che porta al parcheggio riservato ai dipendenti, non aperta ai viaggiatori. Saranno acquisite le telecamere della zona. E' successo poco prima delle 19. Sul posto, la polizia ferroviaria.

