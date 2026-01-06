Calze della Befana alle famiglie di Napoli Nord l' iniziativa

Si è conclusa oggi l'iniziativa “Natale Solidale Atitech” a Napoli Nord, che ha visto la consegna di 60 calze della Befana ai figli delle famiglie assistite. Un gesto di solidarietà che ha coinvolto la comunità locale, portando un momento di conforto e attenzione alle famiglie in difficoltà durante il periodo natalizio.

Si è conclusa oggi l'iniziativa "Natale Solidale Atitech", con la consegna di 60 calze della Befana ai figli delle famiglie assistite. Il progetto, promosso per il sesto anno consecutivo da Atitech, azienda indipendente del settore MRO con sede a Capodichino, ha coinvolto impresa, volontariato e.

