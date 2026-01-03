Misano in festa per l' Epifania | dal tuffo in mare alle calze della Befana
Misano Adriatico si prepara a celebrare l’Epifania con due eventi tradizionali. Martedì 6 gennaio, al mattino, si svolgerà il Tuffo della Befana, un’occasione per vivere la festa in modo autentico e conviviale. La giornata rappresenta un momento di aggregazione per residenti e visitatori, mantenendo vivo il legame con le tradizioni locali in un’atmosfera semplice e rispettosa.
Doppio appuntamento a Misano Adriatico nel giorno dell’Epifania. Martedì 6 gennaio, al mattino, torna il tradizionale Tuffo della Befana. Alle ore 11:00, nelle acque antistanti Piazzale Roma, i più temerari sfideranno il freddo per immergersi in mare, in compagnia della “vecchia signora”. I primi. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Un weekend dell'Epifania da leccarsi i baffi: Sagra del Buongustaio, Nott de Bisò e Tuffo della Befana
Leggi anche: Fregene si prepara all’Epifania: arriva la Festa della Befana 2026
Rimini, Capodanno 2026: il rito del tuffo collettivo contagia tutta la Riviera.
Misano in festa per l'Epifania: dal tuffo in mare alle calze della Befana - Martedì 6 gennaio, al mattino, torna il tradizionale Tuffo della Befana. riminitoday.it
Epifania, dal tuffo nelle acque gelide al corteo dei Re Magi: le celebrazioni in Europa - Non solo la vecchietta a cavallo di una scopa che tanto piace ai bambini italiani. it.euronews.com
Prima la Rimini Christmas Run, poi il bagno in mare: il tuffo di "buone feste" per Misano Podismo - Dopo essersi cimentati con la gara podistica, il tuffo in mare all'altezza del bagno 9 di Rimini ... altarimini.it
FESTA DI NATALE PIRATES Venerdì 19 Dicembre Una bellissima festa per i piccoli del minibasket insieme allo staff ed ad un simpaticissimo e giocherellone BABBO NATALE PIRATES #misanopirates #Misano #lanostracittà #ilnostroorgoglio - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.