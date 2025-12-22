Un opificio clandestino per la produzione di articoli tessili contraffatti è stato scoperto dalla Guardia di Finanza di Napoli nel quartiere Poggioreale, nell’ambito delle attività di contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale. Il laboratorio illegale era destinato alla realizzazione di prodotti per il mercato delle festività. L’operazione, condotta il 24 novembre 2025 dai militari del . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, scoperto opificio clandestino: sequestrate migliaia di calze della Befana contraffatte

