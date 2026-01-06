Calza della Befana sempre più cara ma il 66% non rinuncia all’Epifania

Nonostante l’aumento dei prezzi, il 66% delle famiglie italiane continua a rispettare la tradizione della calza della Befana. Un gesto che, anche in tempi di difficoltà economiche, rappresenta un momento di condivisione e di continuità culturale. La consuetudine di riempire le calze di dolci e piccoli regali rimane un appuntamento importante per molte famiglie italiane, mantenendo viva una tradizione radicata nel nostro patrimonio.

Per la Befana regalare una calza piena di dolciumi ai bambini, e non solo, è una tradizione che per le famiglie italiane tutto sommato resiste. Per l’ Epifania 2026 il 66% degli italiani prevede di far trovare ai bambini una calza con piccoli doni, mentre il 34% rinuncerà del tutto. La spesa media per l’Epifania. Secondo il sondaggio Ipsos per Confesercenti, la diffusione della Befana non è omogenea sul territorio. Il rito è più radicato nel Centro (71%) e nel Mezzogiorno (70%), mentre al Nord la quota di chi prepara la calza scende al 61%. Un divario che riflette differenze culturali marcate e che si riflette anche nei livelli di spesa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

