Epifania | la calza della Befana si conferma il regalo preferito dagli italiani

L’Epifania rappresenta l’ultimo momento delle festività natalizie, con la tradizionale calza della Befana che continua a essere il regalo preferito dagli italiani. Questo rito, radicato nella cultura popolare, vede la calza come simbolo di attenzione e affetto, apprezzata da bambini e adulti. Nel tempo, la leggenda si è arricchita di nuovi gusti e significati, mantenendo intatta la sua importanza come tradizione affettuosa e consolidata nel calendario festivo.

“ L’Epifania tutte le feste porta via” è un detto popolare noto. E nell’ultimo appuntamento delle festività natalizie la protagonista più amata dai bambini è lei, la Befana o per essere più precisi è “la calza della Befana” che negli anni è diventata sempre più ‘dolce’ non solo per i più piccoli. Anche quest’anno la tradizione della signora “che vien di notte con le scarpe tutte rotte” tiene ma “con un profilo misurato” secondo il consueto sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti sui consumi delle festività invernali. Il 66% degli italiani infatti prevede di celebrare l’Epifania 2026 facendo trovare ai bimbi un dono sotto forma di calza, mentre il 34% non farà regali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Epifania: la calza della Befana si conferma il regalo preferito dagli italiani Leggi anche: Fregene si prepara all’Epifania: arriva la Festa della Befana 2026 Leggi anche: La classifica dei social più usati: X crolla, Instagram è fermo. Il preferito dagli italiani? Adesso è YouTube La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Calza della Befana, tradizione irrinunciabile per 9 famiglie su 10; Calza della Befana presente nel 90% delle famiglie. Caramelle protagoniste e fragola gusto preferito; La Befana che muove milioni: l’Epifania vale 240 milioni di euro tra calza e regali; Viterbo, “Calza della Befana più lunga del mondo” 2026 ed evento “Befana 115”. Befana, la calza una tradizione irrinunciabile: presente in 9 famiglie italiane su 10 - L'usanza di far trovare ai propri figli la calza della Befana è un appuntamento irrinunciabile per le famiglie italiane ... dire.it

Epifania, la calza della Befana sempre più costosa: costi di cioccolatini e le tavolette aumentano del 13% - L'Epifania è alle porte, ma ormai anche la tradizionale calza piena di dolciumi è diventata più cara. msn.com

La calza della Befana: il dolce rito che unisce nove italiani su dieci - Dal carbone alle praline gourmet, la Befana resta la vera regina delle feste invernali capace di incantare ancora intere generazioni Mentre le luci di ... novella2000.it

Per Quest’ Epifania EVITA LA CALZA, PROVA LA MIA FRAGRANZA: - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.