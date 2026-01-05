Per l’Epifania, il rito della calza rimane diffuso, con il 66% degli italiani che lo prepara, spendendo in media 64 euro. Tuttavia, circa un terzo delle persone decide di rinunciare a questa tradizione. Per il 2026, la maggior parte delle famiglie intende comunque celebrare questa festività, mantenendo il gesto simbolico di un dono per i bambini, anche se in modo più misurato.

Tempo di lettura: 3 minuti La Befana tiene, ma con un profilo “misurato”. Per l’Epifania 2026 il 66% degli italiani prevede di celebrare l’ultimo appuntamento delle festività invernali facendo trovare ai bimbi un dono sotto forma di calza, mentre il 34% non farà regali. La tradizione, però, resta più sentita nel Centro e nel Mezzogiorno, dove la quota di chi prepara la calza sale rispettivamente al 71 e al 70%, contro il 61% del Nord: un divario che segnala un radicamento territoriale ancora forte per questa ricorrenza. È quanto emerge dal consueto sondaggio condotto da IPSOS per Confesercenti sui consumi delle festività invernali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Epifania, la “calza” resta un rito diffuso: la prepara il 66%, spesa media di 64 euro. Ma un terzo rinuncia

