Calciomercato Juve i bianconeri puntano il difensore in Premier League | è in scadenza ed è un affare per la prossima stagione Di chi si tratta

La Juventus sta valutando un possibile acquisto nel mercato estero per la prossima stagione. I bianconeri hanno messo nel mirino un difensore della Premier League, attualmente in scadenza di contratto con il Bournemouth. L’obiettivo è rafforzare la linea difensiva per la stagione 2026-2027, valutando un investimento a lungo termine per la rosa della squadra.

Calciomercato Juve, i bianconeri puntano il centrale del Bournemouth per la stagione 2026-2027. Le ultime sull'interesse. La Juventus continua a monitorare con estrema attenzione il mercato internazionale dei difensori, focalizzandosi in particolare sui profili che potrebbero liberarsi a costo zero nei prossimi mesi. Tra i nomi seguiti con maggiore interesse dalla dirigenza bianconera e da Comolli spicca quello di Marcos Senesi, centrale mancino attualmente in forza al Bournemouth ed in scadenza giusto 2026 Il calciatore argentino, classe 1997, si è imposto come uno dei punti fermi della retroguardia del club inglese e fa parte stabilmente del giro della propria nazionale, rappresentando un profilo di esperienza e affidabilità per lo scacchiere di Luciano Spalletti.

