Calciomercato Juventus Comolli ha deciso | a gennaio arriverà quel difensore

Calciomercato Juventus, tegola Bremer: stop di due mesi. La società pensa a Skriniar per gennaio. Lo slovacco rappresenta un vecchio pallino dei bianconeri Brutte notizie per la Juventus. Il difensore brasiliano Gleison Bremer sarà costretto a fermarsi per almeno due mesi a causa del problema al ginocchio rimediato un paio di settimane fa. Gli esami . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Juventus, Comolli ha deciso: a gennaio arriverà quel difensore

Scopri altri approfondimenti

#Calciomercato #Juventus: #Bremer di nuovo out, la scelta bianconera - X Vai su X

Maignan alla #Juve: più di un semplice rumors? #Maignan #Juventus #SerieA #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Juventus News/ Si allontana il sogno Tonali, ecco chi sostituisce Bremer! - Il calciomercato Juventus si trova costretto a valutare l'arrivo di Jordan Teze dopo l'infortunio di Bremer mentre si allontana il sogno di Sandro Tonali ... Come scrive ilsussidiario.net

Ottolini Juve al traguardo: Comolli ha scelto il dirigente del Genoa come nuovo direttore sportivo, un aspetto è stato determinante - Ottolini Juve, sorpasso decisivo nella corsa al ruolo di DS: l’attuale dirigente del Genoa ha battuto la concorrenza straniera e si prepara al ritorno La ricerca è finita, la scelta è stata fatta. Segnala juventusnews24.com

Juventus, triplo colpo in Serie A: il nuovo Ds inguaia Conte e Marotta - La Juventus presto svelerà il nuovo Direttore sportivo: ci sono tre profili sul taccuino della dirigenza bianconera sul mercato ... Lo riporta calciomercato.it