Calciomercato Inter Ausilio culla il sogno per gennaio | profilo importante nel mirino le condizioni per il colpo

Nel calciomercato di gennaio, l’Inter valuta attentamente alcuni profili per rafforzare la rosa. Tra i nomi in evidenza, quello di Mario Gila della Lazio, seguito con interesse da Piero Ausilio. La trattativa presenta alcune sfide da affrontare, ma l’obiettivo del club nerazzurro rimane quello di individuare soluzioni che possano contribuire alla squadra con attenzione e professionalità.

Inter News 24 Calciomercato Inter, è confermato il forte interesse di Piero Ausilio per Mario Gila della Lazio: due gli ostacoli da superare. Il mercato difensivo dell'Inter si accende intorno a un profilo che sta scalando rapidamente le gerarchie di gradimento di Cristian Chivu: Mario Gila. Come spiegato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, il centrale spagnolo della Lazio è diventato molto più di una semplice idea per i nerazzurri, che avrebbero intensificato i contatti nelle ultime ore per sondare la fattibilità dell'operazione in vista del 2026. Calciomercato Inter, l'intreccio con il Real Madrid e il ruolo degli agenti.

