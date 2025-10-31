Calciomercato Inter rivoluzione in difesa | il tecnico aspetta rinforzi Marotta e Ausilio preparano un colpo già a gennaio

Inter News 24 Calciomercato Inter, Guehi sogno principale, ma ci sono anche Kim, Gila, Solet e Muharemovic nella lista: la lista della spesa di Ausilio e Marotta. Nonostante le ottime prestazioni di Yann Bisseck, che si è imposto anche da centrale difensivo, l’ Inter guarda già al futuro del proprio reparto arretrato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio stanno pianificando un intervento importante, consapevoli che il prossimo mercato potrebbe segnare una mini rivoluzione difensiva. Con Acerbi, de Vrij e Darmian in scadenza nel 2026 e un’età media ormai elevata, la dirigenza nerazzurra vuole inserire un profilo giovane, affidabile e con prospettiva internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com

