Calciomercato Inter rivoluzione in difesa | il tecnico aspetta rinforzi Marotta e Ausilio preparano un colpo già a gennaio
Inter News 24 Calciomercato Inter, Guehi sogno principale, ma ci sono anche Kim, Gila, Solet e Muharemovic nella lista: la lista della spesa di Ausilio e Marotta. Nonostante le ottime prestazioni di Yann Bisseck, che si è imposto anche da centrale difensivo, l’ Inter guarda già al futuro del proprio reparto arretrato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio stanno pianificando un intervento importante, consapevoli che il prossimo mercato potrebbe segnare una mini rivoluzione difensiva. Con Acerbi, de Vrij e Darmian in scadenza nel 2026 e un’età media ormai elevata, la dirigenza nerazzurra vuole inserire un profilo giovane, affidabile e con prospettiva internazionale. 🔗 Leggi su Internews24.com
Calciomercato Inter, pronto un grande investimento in difesa. Quel talento può diventare nerazzurro - Calciomercato Inter: occhi puntati su Jan Ziolkowski, giovane difensore della Roma Nel recente scenario del Calciomercato Inter, il club nerazzurro ha iniziato a monitorare con grande attenzione Jan Z ... Riporta calcionews24.com