Calciomercato Inter Ausilio si muove per il difensore | occhio al possibile colpo per gennaio! 3 piste
di Giuseppe Colicchia Calciomercato Inter, Ausilio si muove per il difensore: occhio al possibile colpo per gennaio! 3 i profili preferiti dalla dirigenza. L’Inter potrebbe tornare protagonista sul mercato già nella prossima sessione di gennaio. Ad un mese esatto dall’apertura ufficiale della finestra invernale di trattative, la macchina organizzativa del club di Viale della Liberazione si è messa in moto per non farsi trovare impreparata di fronte alle necessità tecniche della rosa. La dirigenza nerazzurra, guidata dal presidente Beppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio, sembra avere le idee chiare sulle priorità per rinforzare l’organico a disposizione del tecnico Cristian Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com
