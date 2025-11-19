Bimbo trovato morto cadavere di una donna in mare | forse la madre

Il sindaco di Calimera Gianluca Tommasi nei pressi dell'abitazione del bambino di nove anni ritrovato morto. Tutto è partito nel pomeriggio dal ritrovamento di un cadavere di una donna. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

