Bimbo trovato morto cadavere di una donna in mare | forse la madre

Il sindaco di Calimera Gianluca Tommasi nei pressi dell'abitazione del bambino di nove anni ritrovato morto. Tutto è partito nel pomeriggio dal ritrovamento di un cadavere di una donna. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Bimbo trovato morto, cadavere di una donna in mare: forse la madre.

