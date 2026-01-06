Buongiorno torna titolare contro il Verona dopo l’Udinese ha perso il posto

6 gen 2026

Buongiorno torna titolare contro il Verona, dopo aver perso il posto in seguito alla partita con l’Udinese. La sfida tra Napoli e Verona rappresenta l’occasione per rivedere in campo Alessandro Buongiorno, che aveva lasciato il ruolo a seguito della recente sconfitta. La partita sarà importante per valutare le scelte dell’allenatore e il ritorno del difensore.

Napoli-Verona è l’occasione per rivedere in campo Alessandro Buongiorno che aveva perso il posto dopo la sconfitta con l’Udinese. Da allora ha sempre giocato Juan Jesus, anche in Supercoppa: un sorpasso gerarchico confermato da Antonio Conte in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Lazio. Leggi anche: Buongiorno e Juan Jesus, Conte ufficializza il sorpasso gerarchico: «Non dimenticate che Politano è stato in panchina» Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Assomiglia quasi a una certezza il rientro di Alessandro Buongiorno tra i titolari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

