Buongiorno torna titolare contro il Verona dopo l’Udinese ha perso il posto

Buongiorno torna titolare contro il Verona, dopo aver perso il posto in seguito alla partita con l’Udinese. La sfida tra Napoli e Verona rappresenta l’occasione per rivedere in campo Alessandro Buongiorno, che aveva lasciato il ruolo a seguito della recente sconfitta. La partita sarà importante per valutare le scelte dell’allenatore e il ritorno del difensore.

Napoli-Verona è l'occasione per rivedere in campo Alessandro Buongiorno che aveva perso il posto dopo la sconfitta con l'Udinese. Da allora ha sempre giocato Juan Jesus, anche in Supercoppa: un sorpasso gerarchico confermato da Antonio Conte in conferenza stampa dopo la vittoria sulla Lazio. Scrive Repubblica Napoli con Marco Azzi: Assomiglia quasi a una certezza il rientro di Alessandro Buongiorno tra i titolari.

