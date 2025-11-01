Rrahmani torna titolare dopo due mesi | contro il Como in coppia con Buongiorno Repubblica

Amir Rrahmani è tornato. Oggi sarà di nuovo titolare dopo due mesi di assenza. Si riprende il suo posto al centro della difesa, al fianco di Alessandro Buongiorno. Juan Jesus torna in panchina, Beukema ci era finito già da prima (e chissà quando si alzerà da quella panchina). Di Rrahmani e del suo ritorno scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: Dove eravamo rimasti? Addirittura al 30 agosto. Perché l’ultima di Amir Rrahmani con il Napoli risale a più di due mesi fa. L’infortunio al bicipite femorale rimediato in nazionale si è trasformato in un vero e proprio calvario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

