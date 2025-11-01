Rrahmani torna titolare dopo due mesi | contro il Como in coppia con Buongiorno Repubblica
Amir Rrahmani è tornato. Oggi sarà di nuovo titolare dopo due mesi di assenza. Si riprende il suo posto al centro della difesa, al fianco di Alessandro Buongiorno. Juan Jesus torna in panchina, Beukema ci era finito già da prima (e chissà quando si alzerà da quella panchina). Di Rrahmani e del suo ritorno scrive Repubblica Napoli con Pasquale Tina: Dove eravamo rimasti? Addirittura al 30 agosto. Perché l’ultima di Amir Rrahmani con il Napoli risale a più di due mesi fa. L’infortunio al bicipite femorale rimediato in nazionale si è trasformato in un vero e proprio calvario. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Approfondisci con queste news
? Napoli, Conte sorride: tornano Rrahmani, Hojlund e McTominay ? https://www.calciostyle.it/serie-a/napoli-conte-sorride-tornano-rrahmani-hojlund-e-mctominay?fsp_sid=1536938 ? di Giacomo Segreto - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, le ultime sulla formazione anti-Como: Hojlund titolare nel tridente e torna anche Rrahmani - X Vai su X
Rrahmani torna titolare dopo due mesi: contro il Como in coppia con Buongiorno (Repubblica) - Guida il reparto con intelligenza tattica ... Lo riporta ilnapolista.it
Napoli, le ultime sulla formazione anti-Como: Hojlund titolare nel tridente e torna anche Rrahmani - Il miglior Napoli per superare l’ostacolo Como, di scena domani pomeriggio (inizio alle 18) allo stadio Maradona. Si legge su napoli.repubblica.it
Napoli-Como, la probabile formazione da Il Mattino: torna Rrahmani dal 1'! Tridente pesante per Conte - L'edizione odierna de Il Mattino anticipa la formazione che Conte schiererà in occasione di Napoli- msn.com scrive