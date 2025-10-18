Vlahovic torna titolare con la Juve? Il 9 è insidiato da David per un posto da titolare contro il Como | gli ultimi aggiornamenti sul ballottaggio in attacco

Vlahovic torna titolare con la Juve? Gli aggiornamenti sulla gestione dell’attaccante serbo per la sfida contro il Como. Emergenza in difesa, ma abbondanza in attacco. Igor Tudor si avvicina alla delicata trasferta di Como con un grande rebus da sciogliere: chi guiderà l’attacco della Juventus? Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico croato è alle prese con il ballottaggio tra Dusan Vlahovic e Jonathan David, anche se all’orizzonte si profila una terza, affascinante soluzione. Dopo una sosta che ha visto Vlahovic ritrovare il gol con la maglia della Serbia, l’attaccante serbo sembra essere in leggero vantaggio sul compagno di reparto, apparso in difficoltà nelle ultime uscite, specialmente contro Villarreal e Milan. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic torna titolare con la Juve? Il 9 è insidiato da David per un posto da titolare contro il Como: gli ultimi aggiornamenti sul ballottaggio in attacco

