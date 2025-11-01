Allarme droni voli sospesi all’aeroporto di Berlino
Roma, 31 ottobre 2025 – Sono stati sospesi per quasi due ore questa sera i voli all'aeroporto di Berlino Brandeburgo a causa di avvistamenti di droni non identificati, l'ultimo di una serie di allarmi simili in tutta Europa. Lo ha annunciato un portavoce dell'aeroporto. Decolli e atterraggi sono stati sospesi tra le 20.08 e le 21.58 e “un'intera serie di voli” è stata dirottata verso altre città tedesche durante la chiusura, ha affermato il portavoce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
