Allarme droni voli sospesi all’aeroporto di Berlino

Quotidiano.net | 1 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 31 ottobre 2025 – Sono stati sospesi per quasi due ore questa sera i voli all'aeroporto di Berlino Brandeburgo a causa di avvistamenti di droni non identificati, l'ultimo di una serie di allarmi simili in tutta Europa. Lo ha annunciato un portavoce dell'aeroporto. Decolli e atterraggi sono stati sospesi tra le 20.08 e le 21.58 e “un'intera serie di voli” è stata dirottata verso altre città tedesche durante la chiusura, ha affermato il portavoce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

