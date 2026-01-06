Boxe Nel Trofeo Luca Gasparotti e Memorial Francesco Franchini Matteo Petriccioli re della due giorni Vince e si candida al titolo italiano

Durante la seconda serata del Trofeo “Luca Gasparotti” e del Memorial “Francesco Franchini”, organizzati dalla Pugilistica Carrarese, Matteo Petriccioli si è distinto come protagonista, conquistando la vittoria e rafforzando la sua candidatura al titolo italiano. La competizione, disputata alla bocciofila di Sarzana, ha visto sconfitti gli under gialloazzurri in tutti e tre i incontri, confermando l’alto livello della manifestazione nel contesto della nobile arte.

Under gialloazzurri sconfitti nei tre match disputati nella seconda serata di noble art che la Pugilistica Carrarese "Enrico Bertola" ha organizzato sul ring della bocciofila di Sarzana, per il 24° trofeo "Luca Gasparotti" e per l' 11° Memorial "Francesco Franchini". Due serate che hanno visto salire sul quadrato pugili toscani, piemontesi ed emiliani. Per la società di via Cattaneo perde ai punti Samuele De Maria (Under 15, kg 40) contro Lorenzo Lombardi (Saf Firenze); Mia Paita (Under 17-19, kg 57) perde per abbandono contro Anna Danciu (Seconds Aut Parma); Alexsander Caruso (Under 19, kg 52) perde ai punti contro Illissa Nonkane (Seconds Aut Parma).

