Boxe | ora il Trofeo Gasparotto-Memorial Franchini La Pugilistica Bertola sorride con Paita Mariani e Buzzi

La Pugilistica Bertola si prepara a ospitare il Trofeo Gasparotto-Memorial Franchini, un evento di grande rilievo nel panorama pugilistico. I giovani atleti della Pugilistica Carrarese ’Enrico Bertola’ si sono distinti conquistando tre vittorie ai punti in due intense riunioni di boxe, dimostrando talento e determinazione. Un momento di festa e di emozione che sottolinea la crescita e il valore della boxe locale.

Tre vittorie ai punti per i giovani atleti della Pugilistica Carrarese 'Enrico Bertola' che hanno partecipato a due riunioni di boxe. Nell'interregionale di Livorno, con pugili anche pugliesi e siciliani, Mia Paita vince contro Viola Martinelli (Saf Firenze) nella categoria under 17, kg 57; mentre Irene Mariani s'impone su Fjona Karaboja (Nicchi Arezzo) nella elite, kg 54. Sconfitta invece per Sophia Terenzoni contro Rita Casalino (Ffoo Brindisi) nell'under 17, kg 57. Nella riunione di Siena arriva il successo di Simone Buzzi su Brando Barbagli (Boxe Siena) nell'under 15, kg 60. Intanto in via Cattaneo si è al lavoro per gli ultimi dettagli della due giorni di noble art che la società gialloazzurra organizza sabato (ore 21) e domenica (ore 17) sul ring della Bocciofila di Sarzana.

