Avellino domani seduta a porte aperte
Tempo di lettura: < 1 minuto Seduta a porte aperte domani mattina per l'Avellino (ore 10:30) con i tifosi che potranno assistere all'allenamento accedendo alla Tribuna Montevergine. La squadra, poi, ritornerà in campo nel pomeriggio (ore 16) e di nuovo sabato mattina mentre domenica la squadra osserverà un turno di riposo. In questo fine settimana il campionato di serie B è fermo con i Lupi che torneranno a disputare un match ufficiale solo il prossimo 22 novembre ospitando l'Empoli.
