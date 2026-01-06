L’Epifania ha portato la neve sui monti del Catria, interessando le aree sopra i 400-500 metri. La giornata di ieri si è aperta con un’atmosfera invernale, caratterizzata da una leggera perturbazione che ha interessato il nostro entroterra. Le condizioni climatiche hanno reso possibile una piacevole giornata sulla neve, ideale per chi desidera scendere in pista o semplicemente godersi il paesaggio invernale.

Epifania con la neve. Come da previsioni i monti del nostro entroterra nella prima mattina di ieri sono stati interessati da una perturbazione che ha portato neve dai 400-500 metri in su. Più cospicua la coltre nevosa sopra i 900 metri con il personale delle stazioni sciistiche del Nerone e del Catria pronti ad aprire le piste. "Sul Catria oggi 6 gennaio si scia - informa Michele Oradei gestore della stazione sciistica - è aperta la seggiovia Cotaline, le piste: Direttissima, Panoramica, Cotaline e Faggio, abbiamo circa 40 centimetri di neve. Venite a sciare sul Catria che il divertimento è garantito". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Befana sulla neve. Al Catria si scende in pista

