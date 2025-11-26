Rimini fa la festa a Bezzecchi Si scende in pista al Rockisland
Il momento sta per arrivare. Il 6 dicembre tutti a far festa con il Bez al Rockisland. Marco Bezzecchi, riminese doc, è tornato a casa dopo una lunga stagione chiusa alla grande con due vittorie consecutive. Ha sbriciolato i record in casa Aprilia e messo una cambiale pesante sul prossimo campionato. Ma c’è una cosa che manca: la festa nella sua città. Difficile trovare il momento adatto perché i piloti, si sa, quando finisce il campionato volano nelle mete esotiche per riprendere fiato e scaricare l’adrenalina accumulata in una stagione sempre più lunga. Ma al Bez, viserbese nell’anima, c’è una cosa che piace, ed è tornare a casa sua. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
