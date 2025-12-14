I Babbi Natale in moto sono tornati ad Allietare i piccoli pazienti dell’ospedale San Donato di Arezzo, portando doni e sorrisi. Con bolle di sapone, pennarelli e scalda biberon, hanno regalato un momento di gioia e speranza ai bambini in questa speciale atmosfera natalizia.

© Lanazione.it - Bolle di sapone, pennarelli, scalda biberon: Babbi Natale in moto portano tanti doni ai bambini in ospedale

Arezzo, 14 dicembre 2025 – Anche quest’anno il Natale è arrivato in anticipo per i piccoli pazienti del San Donato di Arezzo. Oltre 150 motociclisti travestiti da Babbo Natale hanno raggiunto l’ospedale per portare auguri, giochi e un momento di festa ai bambini ricoverati in pediatria. Nato nel 2016, l’appuntamento organizzato dal Motoclub “Discorsi Pochi”, con la collaborazione della Tribù dei Nasi Rossi e il Gruppo Fratres, è giunto ormai al suo decimo anno. La colorata parata ha fatto il suo ingresso questa mattina percorrendo l’anello interno dell’ospedale, salutando con entusiasmo pazienti, familiari e operatori sanitari. Lanazione.it

La fisica delle bolle di sapone: perché quando si scontrano ne formano una più grande? - Chi ha detto che le bolle di sapone sono solo un divertimento per bambini? wired.it

Bolle di sapone, il mondo creato dalla Dulcop - I genitori, ma anche nonni e zii lo sanno, pochi giochi sono amati dai bambini e fanno tornare alla propria infanzia delle bolle di sapone Bologna 13 ottobre 2023 – I genitori, ma anche nonni e zii lo ... ilrestodelcarlino.it

SOTTOCOSTO in arrivo! Sabato 13 dicembre preparati a fare scorta: prezzi bassissimi su prodotti selezionati… solo da Bolle di Sapone. Bolle di Sapone - Caivano (NA) Via Sant' Arcangelo Snc 081.19971252 - 351.8360420 #bolledisapone #caiva - facebook.com facebook

#BuBBles Revolution il più grande show di bolle di sapone torna in Italia x.com