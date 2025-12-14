Bolle di sapone pennarelli scalda biberon | 150 Babbi Natale in moto portano tanti doni ai bambini in ospedale
Un evento speciale ha portato lo spirito natalizio all'ospedale San Donato di Arezzo, dove 150 Babbi Natale in moto hanno distribuito doni ai bambini ricoverati. Tra bolle di sapone, pennarelli e scalda biberon, questa iniziativa ha portato gioia e speranza ai piccoli pazienti, rendendo il Natale un momento di condivisione e solidarietà.
Arezzo, 14 dicembre 2025 – Anche quest’anno il Natale è arrivato in anticipo per i piccoli pazienti del San Donato di Arezzo. Oltre 150 motociclisti travestiti da Babbo Natale hanno raggiunto l’ospedale per portare auguri, giochi e un momento di festa ai bambini ricoverati in pediatria. Nato nel 2016, l’appuntamento organizzato dal Motoclub “Discorsi Pochi”, con la collaborazione della Tribù dei Nasi Rossi e il Gruppo Fratres, è giunto ormai al suo decimo anno. La colorata parata ha fatto il suo ingresso questa mattina percorrendo l’anello interno dell’ospedale, salutando con entusiasmo pazienti, familiari e operatori sanitari. Lanazione.it
