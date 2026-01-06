Befana dei vigili del fuoco in piazza Plebiscito l' evento tra famiglie e turisti

La Befana dei vigili del fuoco in piazza Plebiscito rappresenta un momento di tradizione e condivisione per famiglie e turisti. L’evento, caratterizzato dalla figura acrobatica dei vigili del fuoco, ha concluso ufficialmente il calendario natalizio promosso dal Comune di Napoli, offrendo un’occasione di incontro e intrattenimento in un contesto storico e suggestivo.

La Befana acrobatica dei vigili del fuoco è tornata in piazza Plebiscito e ha segnato la chiusura ufficiale della programmazione natalizia del Comune di Napoli. Davanti a una piazza affollata di famiglie e bambini, la tradizionale discesa dalla facciata di Palazzo Reale ha concluso settimane di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Befana dei vigili del fuoco in piazza Plebiscito, l'evento tra famiglie e turisti Leggi anche: Torna la spettacolare Befana dei Vigili del Fuoco in piazza del Plebiscito Leggi anche: Natale a Napoli si conclude con la Befana acrobatica dei Vigili del Fuoco in Piazza Plebiscito La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Befana dei Vigili del Fuoco: un grande evento per Pistoia il 6 gennaio; Befana, grande festa in piazza Matteotti per l’arrivo della simpatica vecchietta; Befana dei vigili del fuoco, centinaia di bambini in piazza Grande. FOTO; Sito Istituzionale | Festa di Piazza Navona: il 6 gennaio scende la Befana. La Befana acrobatica dei Vigili del Fuoco in Piazza Plebiscito - La Befana dei Vigili del Fuoco in Piazza Plebiscito ha chiuso l'ampia programmazione del Natale a Napoli proposta da Turismo e Cultura, con tutte le Municipalità coinvolte in un clima di festa che ha ... ansa.it

Befana dei vigili del fuoco in piazza Plebiscito, l'evento tra famiglie e turisti - La Befana acrobatica dei vigili del fuoco è tornata in piazza Plebiscito e ha segnato la chiusura ufficiale della programmazione natalizia del Comune di Napoli. napolitoday.it

Festa in piazza Matteotti per la discesa della Befana: musica e un carico di dolci per i più piccoli - Il freddo non ferma la Befana dei vigili del fuoco di Genova, che anche quest'anno si è calata dal tetto di palazzo Ducale per planare in piazza Matteotti, con un carico dolciumi e caramelle per tutti ... primocanale.it

- Che spettacolo - Il salvataggio della Befana al comando dei vigili del fuoco. Foto e articolo al link : https://shorturl.at/ACS2q #vigilidelfuoco #epifania2025 #befana - facebook.com facebook

Sassari, la Befana dei vigili del fuoco arriva dal palazzo della Provincia x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.