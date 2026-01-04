Torna la spettacolare Befana dei Vigili del Fuoco in piazza del Plebiscito

Torna anche quest’anno la tradizionale Befana dei Vigili del Fuoco in piazza del Plebiscito, organizzata in collaborazione tra l’amministrazione comunale e il comando dei Vigili del Fuoco di Napoli. L’evento prevede la discesa della Befana dal campanile di Palazzo Reale fino alla piazza, offrendo un momento di condivisione e tradizione per cittadini e visitatori. Un’occasione per vivere una consueta manifestazione natalizia nel rispetto della storia e delle pratiche locali.

Anche quest'anno, in collaborazione tra amministrazione comunale e comando dei Vigili del fuoco di Napoli, si terrà la tradizionale "discesa" della Befana dal campanile di Palazzo Reale fino a piazza Plebiscito. Come sempre l'appuntamento è per la mattina del 6 gennaio. Il coordinamento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

