La Befana in volo per tre giorni . Urbania resta capitale con la scopa.

Per tre giorni, Urbania si trasforma nella capitale mondiale della Befana, celebrando con entusiasmo la tradizione della vecchina sulla scopa. Da 29 anni, questa città accoglie visitatori e appassionati per un evento unico, ricco di attività e magia. Un’occasione speciale per immergersi nella leggenda e vivere un’esperienza indimenticabile nella cornice di Casteldurante.

Da 29 anni Urbania è la capitale mondiale della Befana e anche quest’anno l’antica Casteldurante prepara tre giorni di eventi per celebrare la vecchina sulla scopa volante. Dal 4 al 6 gennaio 2026 torna, infatti, la Festa Nazionale della Befana di Urbania con un’edizione rinnovata e ricca presentata ieri in Regione. La festa di Urbania è ormai un punto di riferimento nazionale ed internazionale e negli ultimi anni ha attirato l’attenzione dei media stranieri e sono sempre più i visitatori che scelgono questo evento per conoscere la tradizione della Befana. Da quella intuizione di Samuele Sabatini, allora presidente della Proloco, ne sono accadute di cose: la Befana ha scelto Urbania come sua residenza stabile per tutto l’anno e i durantini le hanno ricavato una casa vera e propria al primo piano del palazzo comunale, un vero scrigno di tesori e sorprese, allestito e pensato dal compianto scenografo Egidio Spugnini, che aveva realizzato il letto della Befana, il suo calderone dove prepara il carbone, il deposito delle scope volanti e tante altre chicche nascoste per la gioia dei bambini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

