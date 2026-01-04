La Befana tra storia e leggenda | ecco perchè la vecchina sulla scopa porta doni o carbone ai bimbi

La figura della Befana, tra storia e leggenda, rappresenta un'antica tradizione italiana legata all’Epifania. Secondo le credenze, la vecchina sulla scopa porta doni ai bambini buoni e carbone a quelli meno virtuosi. Questa tradizione, radicata nel folklore, si tramanda di generazione in generazione, arricchendo il periodo natalizio di un senso di magia e di attesa. Conoscere le origini della Befana permette di apprezzare meglio questa figura simbolica e le sue usanze.

Perché la Befana si chiama così e perché cade il 6 gennaio: origini, storia e mito della vecchina - Perché la Befana si chiama così e perché arriva il 6 gennaio: storia, origini pagane e tradizione della vecchina legata all’Epifania. marchenotizie.it

La Befana a Roma, fra leggenda e tradizioni - Il 6 gennaio a Roma si festeggia una delle ricorrenze più storicamente sentite: la Befana, un culto che affonda le sue origini nei secoli ... siviaggia.it

La storia della Befana che cadde dalla scopa #epifania #ironia #parodia - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.