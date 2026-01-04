La Befana tra storia e leggenda | ecco perchè la vecchina sulla scopa porta doni o carbone ai bimbi
La figura della Befana, tra storia e leggenda, rappresenta un'antica tradizione italiana legata all’Epifania. Secondo le credenze, la vecchina sulla scopa porta doni ai bambini buoni e carbone a quelli meno virtuosi. Questa tradizione, radicata nel folklore, si tramanda di generazione in generazione, arricchendo il periodo natalizio di un senso di magia e di attesa. Conoscere le origini della Befana permette di apprezzare meglio questa figura simbolica e le sue usanze.
"L'Epifania, tutte le feste si porta via", ma a consolare i piccini penseranno i dolciumi delle calze della Befana. Per la tradizione cristiana l’Epifania (dal greco epifaino: “manifestazione”) è la festa che ricorda la visita dei Magi a Gesù Bambino, la notte tra il 5 e il 6 gennaio. Seguendo la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
