Dopo vent’anni la Pallacanestro Trieste tornava ad ospitare un match europeo, ma non c’è stato il lieto fine in questa serata per la formazione di coach Gonzalez, che è stata sconfitta dal Galatasaray per 91-90 nella seconda giornata della Basketball Champions League. Una partita tiratissima e che si è decisa solamente negli ultimi possessi ed ora purtroppo il cammino europeo di Trieste si complica, visto che all’esordio era arrivato un altro ko contro Wutzburg. A Trieste non basta la doppia doppia di Mady Sissoko, che ha concluso con 18 punti e 12 rimbalzi. Colbey Ross mette a referto 17 punti ed in doppia cifra chiudono anche Uthoff (15), Ramsey e Toscano-Anderson (12). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Trieste sfiora la vittoria con il Galatasaray in Champions League