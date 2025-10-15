Basket Trieste sfiora la vittoria con il Galatasaray in Champions League
Dopo vent’anni la Pallacanestro Trieste tornava ad ospitare un match europeo, ma non c’è stato il lieto fine in questa serata per la formazione di coach Gonzalez, che è stata sconfitta dal Galatasaray per 91-90 nella seconda giornata della Basketball Champions League. Una partita tiratissima e che si è decisa solamente negli ultimi possessi ed ora purtroppo il cammino europeo di Trieste si complica, visto che all’esordio era arrivato un altro ko contro Wutzburg. A Trieste non basta la doppia doppia di Mady Sissoko, che ha concluso con 18 punti e 12 rimbalzi. Colbey Ross mette a referto 17 punti ed in doppia cifra chiudono anche Uthoff (15), Ramsey e Toscano-Anderson (12). 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Per il ritorno in Europa della Pallacanestro Trieste, il PalaRubini è pronto ad accogliere con tutti gli onori la Basketball Champions League. - facebook.com Vai su Facebook
- ? ? Una vittoria voluta, sudata, splendida, che vale i primi due punti per Trieste in questa stagione. Ci vediamo mercoledì al PalaTrieste per la grande sfida di BCL! ? ? #bepartofit - X Vai su X
Basket, Trieste sfiora la vittoria con il Galatasaray in Champions League - Dopo vent'anni la Pallacanestro Trieste tornava ad ospitare un match europeo, ma non c'è stato il lieto fine in questa serata per la formazione di coach ... Secondo oasport.it
Basket, Serie A: la Trapani Shark parte con una vittoria, successo 87-91 contro Trieste - La Trapani Shark parte con una vittoria nel Campionato di Serie A di Basket, battendo in trasferta 87- Segnala 98zero.com
Diretta/ Napoli Trieste (risultato finale 79-84): Mitrou-Long 21 punti (basket, oggi 11 ottobre 2025) - Diretta Napoli Trieste streaming video tv: entrambe le squadre hanno perso all'esordio ma avevano impegni tosti, ci riprovano nella 2^ giornata. Da ilsussidiario.net