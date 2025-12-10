Basket Champions League | Trapani fa il colpaccio! Battuta Tenerife play-in sicuri
Nella quinta giornata della Champions League di basket, Trapani Shark ottiene una vittoria importante battendo Tenerife alla Santiago Martin Arena di San Cristobal de La Laguna. Con questa vittoria, i siciliani si assicurano matematicamente il passaggio ai play-in, consolidando la propria posizione nel girone.
Si è appena conclusa alla Santiago Martin Arena di San Cristobal de La Laguna la sfida valevole per la quinta giornata a gironi della Champions League di basket e in campo sono scesi i padroni di casa del La Laguna Tenerife e il Trapani Shark. Per gli spagnoli vincere voleva dire la matematica certezza dei playoff, mentre per i siciliani un successo voleva dire garantirsi almeno un posto ai play-in. Ecco come è andata. Tenerife parte a razzo con le triple di Fitipaldo e Doornekamp per l’8-0 iniziale, ma Ford rompe il ghiaccio per Trapani ed Eboua infiamma il match schiacciando il -4. La Shark cambia marcia: Hurt è glaciale dalla lunetta e, insieme a Eboua, firma il sorpasso nell’impressionante break di 10-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
