Basket Champions League | Trapani fa il colpaccio! Battuta Tenerife play-in sicuri

Oasport.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella quinta giornata della Champions League di basket, Trapani Shark ottiene una vittoria importante battendo Tenerife alla Santiago Martin Arena di San Cristobal de La Laguna. Con questa vittoria, i siciliani si assicurano matematicamente il passaggio ai play-in, consolidando la propria posizione nel girone.

Si è appena conclusa alla Santiago Martin Arena di San Cristobal de La Laguna la sfida valevole per la quinta giornata a gironi della Champions League di basket e in campo sono scesi i padroni di casa del La Laguna Tenerife e il Trapani Shark. Per gli spagnoli vincere voleva dire la matematica certezza dei playoff, mentre per i siciliani un successo voleva dire garantirsi almeno un posto ai play-in. Ecco come è andata. Tenerife parte a razzo con le triple di Fitipaldo e Doornekamp per l’8-0 iniziale, ma Ford rompe il ghiaccio per Trapani ed Eboua infiamma il match schiacciando il -4. La Shark cambia marcia: Hurt è glaciale dalla lunetta e, insieme a Eboua, firma il sorpasso nell’impressionante break di 10-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

