Avengers | Doomsday | Teaser leaked | gli X-Men sono i protagonisti!

È stato diffuso online un nuovo teaser di Avengers: Doomsday, con gli X-Men originali come protagonisti. La clip, parte della campagna teaser di Marvel Studios prima dell’uscita di Avatar: Fuoco e Cenere, è stata registrata e condivisa senza autorizzazione. Questo anticipa ulteriori dettagli sulla pellicola, che sarà nelle sale prossimamente.

Il terzo teaser al cinema è finito online: gli X-Men originali sono i protagonisti assoluti. Marvel Studios continua la sua campagna teaser esclusiva per Avengers: Doomsday al cinema prima di Avatar: Fuoco e Cenere, e il terzo (proiettato da questa settimana) è stato registrato e leaked in rete. Il video è breve ma esplosivo: focus sugli X-Men che tornano nell’MCU. Il teaser dura 1 minuto e 10 secondi, ed è incentrato come anticipato sugli X-Men originali tra cui Professor X (Patrick Stewart), Magneto (Ian McKellen) e Ciclope (James Marsden), quest’ultimo con il costume classico dei fumetti. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Avengers: Doomsday | Teaser leaked: gli X-Men sono i protagonisti! Leggi anche: Avengers: Doomsday, Famke Janssen parla per la prima volta del suo mancato ritorno con gli X-Men Leggi anche: Avengers: Doomsday, Destino vuole rapire i figli dei Vendicatori? Lo spoiler dal secondo trailer leaked Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Avengers: Doomsday, leakato anche il secondo teaser trailer del film: Marvel disperata ma i fan ricevono una grande conferma; Avengers: Doomsday, il secondo trailer leaked conferma i piani di Destino e il ritorno di Thor; Avengers: Doomsday, il primo teaser trailer è stato pubblicato ufficialmente; Il secondo teaser di Avengers: Doomsday è trapelato: ecco cosa contiene. Avengers: Doomsday | Chris Hemsworth torna come Thor con la figlia Love nel leak del secondo teaser - Secondo teaser Avengers: Doomsday con Chris Hemsworth come Thor e la figlia Love. universalmovies.it Avengers: Doomsday, leakato anche il secondo teaser trailer del film: Marvel disperata ma i fan ricevono una grande conferma - Paternità, sacrificio e minaccia globale: il secondo teaser trailer leaked di Avengers: Doomsday mostra un Thor diverso e svela il vero obiettivo di Destino. libero.it

Avengers: Doomsday, il primo dei teaser è trapelato in rete e anticipa un grande ritorno - Il teaser di Avengers: Doomsday è trapelato online, confermando un ritorno importante e un forte tema sulla paternità. drcommodore.it

Avengers Doomsday Trailer Leaked ?|

È trapelato online anche il terzo trailer di Avengers: Doomsday dedicato agli X-Men! - facebook.com facebook

X-MEN TRAILER AVENGERS DOOMSDAY #AvengersDoomsday x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.