Six Kings Slam quanto incassa Sinner se vince | montepremi da capogiro a Riad

Sport.periodicodaily.com | 18 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner torna sul palcoscenico del Six Kings Slam per la finalissima contro Carlos Alcaraz. Non è un evento ATP, ma è il torneo-esibizione più ricco mai organizzato nel tennis: oltre al prestigio, in palio c’è un assegno che fa girare la testa. I numeri del premio. Gettone di presenza per ciascun invitato (Sinner, Alcaraz, Djokovic, Fritz, Zverev, Tsitsipas): 1,5 milioni di dollari.. Premio al vincitore della finale: 4,5 milioni di dollari.. Totale per chi alza il trofeo: 6 milioni di dollari (1,5 + 4,5). Per un’esibizione di due giorni, si tratta di cifre superiori a quelle dei Masters 1000 e paragonabili — su singola settimana — ai ricavi netti che un top player può mettere insieme vincendo un grande titolo dell’anno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

