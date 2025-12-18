Supercoppa Italiana montepremi da capogiro | ecco quanto può incassare il Napoli

Il Napoli si prepara alla Supercoppa Italiana 2025 con grande ambizione, forte del titolo di campione d’Italia. L’evento rappresenta un’occasione imperdibile non solo per conquistare un trofeo prestigioso, ma anche per ottenere un montepremi di notevole valore. La squadra è determinata a fare il massimo, sapendo che oltre alla gloria, ci sono importanti ricadute economiche in gioco.

Il Napoli arriva alla Supercoppa italiana 2025 da campione d’Italia e con la consapevolezza di giocarsi molto più di una coppa. Tra il 18 e il 22 dicembre, in Arabia Saudita, il torneo assegnerà premi economici sicuramente non trascurabili. Oltre 23 milioni di euro complessivi, distribuiti tra le squadre coinvolte e non solo. Per il Napoli, protagonista della Final Four insieme a Inter, Milan e Bologna, la competizione rappresenta un passaggio potenzialmente importante anche sul piano finanziario. Supercoppa: oltre 23 milioni di montepremi. Il format della Final Four, ormai consolidato, continua a garantire numeri elevati. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

