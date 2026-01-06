Ascolti TV 6 Gennaio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Ecco i dati Auditel ufficiali relativi alla prima serata di martedì 6 gennaio 2026. Questa panoramica consente di analizzare l’andamento degli ascolti televisivi, offrendo una panoramica precisa e aggiornata delle preferenze del pubblico italiano in un giorno importante come l’Epifania. Di seguito, i dati dettagliati che riflettono le scelte degli spettatori nella serata di ieri.

Ascolti TV 6 Gennaio 2026 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri martedì 6 Gennaio 2026. Gli ascolti TV del 6 Gennaio 2026 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Affari tuoi, mentre Canale 5 ha risposto con Barbie. Italia 1 ha offerto Il Grande Giorno, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Il Piccolo Lord e Serendipity – Quando l’amore è magia. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

